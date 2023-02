To niepokoiło hiszpańskich kibiców. Ale trener Barcelony uspokajał . "[Lewandowski] wcześniej miał niezwykłe momenty, teraz ma bardzo dobre. Musimy częściej do niego podawać. Może nadszedł czas, aby pograć pod niego jeszcze bardziej" - mówił na konferencji prasowej. Jego wiara w zawodnika okazała się słuszna. W doliczonym czasie pierwszej połowy "Lewy" wreszcie wpisał się na listę strzelców. Najpierw świetnie opanował piłkę, a następnie przymierzył w długi róg. Było to jego piętnaste trafienie w tym sezonie w rozgrywkach ligowych. A to oznacza, że tylko umocnił się na pozycji lidera klasyfikacji strzelców La Liga.