Robert Lewandowski strzela gola za golem, ale w tym tempie nie ma szans

Oprac.: Radosław Nawrot Robert Lewandowski

Pięć goli w trzech meczach to dorobek Roberta Lewandowskiego w tym sezonie w barwach FC Barcelona. Dorobek imponujący, a jednak okazuje się, że jest to tempo strzeleckie niewystarczające, by rywalizować o czołówkę najlepszych strzelców Europy i Złoty But.

Zdjęcie Robert Lewandowski w meczu z Sevilla FC / AFP