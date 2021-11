Zaraz po meczu reprezentacji - zapraszamy na nasz program na żywo!

Lewandowski nie przestaje zadziwiać swoimi strzeleckimi dokonaniami. W spotkaniu z Andorą w 5. minucie otworzył wynik, a w 73. minucie zdobył bramkę na 4-1.



Dla Lewandowskiego było to już odpowiednio 61. i 62. trafienie w 2021 roku. To osobisty rekord napastnika Bayernu Monachium, a także jeden z najlepszych wyników w historii.

Więcej bramek w jednym roku kalendarzowym potrafili zdobywać jedynie Lionel Messi oraz Cristiano Ronaldo. Absolutny rekord należy do Argentyńczyka, który w 2012 roku zdobył niewiarygodną liczbę 91 bramek. Natomiast Ronaldo najwyższe wyniki notował w 2013 i 2012 roku - odpowiednio 69 i 63 bramki.



Oznacza to, że Lewandowski ma realne szanse na pobicie obu wyników Portugalczyka i ustalenie drugiego najlepszego dorobku bramek w roku kalendarzowym. Polak może rozegrać w tym roku jeszcze aż dziewięć spotkań - będzie to mecz reprezentacji Polski z Węgrami oraz osiem spotkań Bayernu Monachium.

Najwyższe wyniki strzeleckie w historii:

1. Lionel Messi - 91 bramek (2012 rok),



2. Cristiano Ronaldo - 69 bramek (2013 rok),



3. Cristiano Ronaldo - 63 bramki (2012 rok),



4. Robert Lewandowski - 62 bramki (2021 rok)* - trwa,



5. Cristiano Ronaldo - 61 bramek (2014 rok).





Potencjalne mecze Roberta Lewandowskiego w 2021 roku:

15.11 - Polska - Węgry (el. MŚ 2022),



19.11 - FC Augsburg - Bayern (Bundesliga),



23.11 - Dynamo Kijów - Bayern (Liga Mistrzów),



27.11 - Bayern - Arminia Bielefeld (Bundesliga),



4.12 - Borussia Dortmund - Bayern (Bundesliga),



8.12 - Bayern - FC Barcelona (Liga Mistrzów),



11.12 - Bayern - FSV Mainz (Bundesliga),



14.12 - VfB Stuttgart - Bayern (Bundesliga),



17.12 - Bayern - VfL Wolfsburg (Bundesliga).

