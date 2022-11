Choć wielu kibicom wydawało się, że nie ma życia w Bayernie bez Roberta Lewandowskiego, to jednak klub ze stolicy Bawarii dość szybko, po początkowych kłopotach, otrząsnął się i bardzo dobrze radzi sobie bez polskiego napastnika. Duża w tym zasługa Erica-Maxima Choupo-Motinga, który wypełnił lukę po "Lewym" i regularnie zaczął trafiać do siatki .

- Kiedy drużyna gra dobrze, napastnikom też jest łatwiej. Eric strzelił już kilka bramek i jest w dobrej formie. Znam go, to porządny facet i ma świetną passę. To dobrze, że zaliczył już kilka trafień, ale pamiętajmy, że sezon jest długi. Mogę mu tylko życzyć wszystkiego najlepszego i mieć nadzieję, że utrzyma tę formę do końca sezonu - ocenił Robert Lewandowski.