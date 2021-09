We wtorek odbyła się ceremonia wręczenia Robertowi Lewandowskiemu nagrody dla najlepszego strzelca lig europejskich w sezonie 2020/21. Napastnik Bayernu Monachium zdobył aż 41 bramek, deklasując konkurencję.

Po odebraniu nagrody "Lewy" rozmawiał m.in. z niemieckim "Kickerem", a także portugalskim dziennikiem "A Bola". Portugalczycy nie mogli nie zapytać Lewandowskiego o współpracę z ich rodakiem, Paulo Sousa.

Robert Lewandowski ocenił pracę Sousy

- Mam nadzieję, że wygramy już wszystkie mecze do końca eliminacji - zaznaczył kapitan polskiej kadry. "Biało-Czerwonych" w październiku czekają jeszcze starcia z San Marino i Albanią, a w listopadzie z Węgrami i Andorą.

- Selekcjoner przejął kadrę dopiero w styczniu, tuż przed Euro. Mieliśmy wtedy wiele urazów, więc nawet jeszcze nie mógł stworzyć swojej idealnej drużyny. Brakowało nam stabilizacji. Od Euro idziemy do przodu, komunikacja między nami a trenerem jest bardzo dobra. Sousa wykonuje dobrą pracę - powiedział Lewandowski.

Kontrakt Sousy obowiązuje do zakończenia eliminacji do mundialu. Jego przedłużenie będzie prawdopodobnie zależało od wyników w kolejnych spotkaniach.



Lewandowski nie chciał oceniać, czy umowa selekcjonera powinna zostać przedłużona.



- Jak powiedziałem, wykonuje bardzo dobrą pracę. W tej chwili skupiamy się, by awansować na mistrzostwa świata - ocenił "Lewy".

Zdjęcie Robert Lewandowski i Paulo Sousa / AFP

