Robert Lewandowski ujawnił, że w 2012 roku był bliski transferu do Manchesteru United. Polskiego napastnika do "Czerwonych Diabłów" chciał ściągnąć sam sir Alex Ferguson.

Lewandowski ma za sobą najlepszy rok w karierze piłkarskiej. W piłce klubowej zdobył wszystkie możliwe tytuły, został też wyróżniony najważniejszymi nagrodami indywidualnymi, a magazyn "France Football" - choć nie przyznał w tym roku Złotej Piłki - poświęcił Polakowi świąteczne wydanie gazety.

W rozmowie z francuskim czasopismem napastnik Bayernu Monachium nie tylko podsumował mijający rok, ale też opowiedział o kulisach niedoszłego sensacyjnego transferu. Okazało się, że tuż po Euro 2012 mógł zostać piłkarzem Manchesteru United.



- Po moim drugim roku w Dortmundzie rozmawiałem z Sir Aleksem Fergusonem. Chciał, żebym przyjechał do Manchesteru. Myślę, że byłem na to gotowy. Ale Dortmund nie chciał mnie sprzedać. Nie przeszkadzało mi to za bardzo, bo w Borussii wszystko się dobrze układało - powiedział Lewandowski w rozmowie z francuskim czasopismem.

Wygląda więc na to, że Ferguson bardzo szybko poznał się na talencie Polaka. Choć w pierwszym sezonie w BVB Lewandowski był głównie zmiennikiem, bądź grał za plecami Lucasa Barriosa, to w całym sezonie zdobył dziewięć bramek. Drugi rok był zdecydowanie lepszy - Dortmund sensacyjnie sięgnął po mistrzostwo i Puchar Niemiec, a Lewandowski na wszystkich frontach strzelił aż 30 goli.

"Lewy" nie ma czego żałować - już w kolejnym sezonie dotarł z Borussią do finału Ligi Mistrzów, a kolejny transfer do Bayernu Monachium okazał się strzałem w dziesiątkę.



Co ciekawe, polski snajper mógł być ostatnim wielkim transferem sir Alexa Fergusona w roli menadżera "Czerwonych Diabłów". Już rok później Ferguson przeszedł na emeryturę, a Manchester United po raz ostatni zdobył wówczas mistrzostwo Anglii. Ostatecznie zamiast Lewandowskiego na pozycję napastnika został wówczas sprowadzony Robin van Persie, a United "wyciągnęło" z Borussii jeszcze Shinjiego Kagawę.

