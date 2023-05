Robert Lewandowski się nie zatrzymuje. Kolejny gol w derbach. To warto zobaczyć [WIDEO]

Robert Lewandowski jest nie do zatrzymania w derbach Barcelony. Trafieniem z jedenastej minuty przeszedł do historii "Dumy Katalonii" jako szesnasty zawodnik w jej dziejach, którzy osiągnął granicę trzydziestu goli w danym sezonie. Dołączył do Lionela Messiego, Neymara, Suareza czy Ronaldo (Luisa Nazario de Limy). Nie poprzestał na tym - niedługo przed przerwą drugi raz pokonał bramkarza "Papużek".