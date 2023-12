Robert Lewandowski się kończy? Legenda wskazała przyszły klub Polaka

Robert Lewandowski do FC Barcelony latem 2022 roku przychodził ze statusem absolutnej futbolowej gwiazdy. Niestety po niespełna 18 miesiącach w nowych barwach, nic nie wskazuje na to, że odchodząc, również będzie mógł poszczycić się takim mianem w opinii ekspertów.

Koniec Roberta Lewandowskiego? Legenda wskazała przyszły klub

W związku z tym, oraz rosnącą pensją, w katalońskich mediach zaczęły pojawiać się coraz częstsze informacje o możliwej sprzedaży Lewandowskiego. Potencjalny nowy klub "Lewego" wskazał Brad Friedel. - Pierwszy klub, jaki przychodzi mi do głowy, to Chicago Fire. Mieszka tam mnóstwo Polaków, więc Lewandowski mógłby liczyć na wsparcie dużej społeczności. Poza tym Chicago to wspaniałe miejsce do życia - powiedział Amerykanin w rozmowie z "Przeglądem Sportowym Onet".