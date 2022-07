Robert Lewandowski się doczekał. Xavi już w USA

Oprac.: Jakub Kędzior Robert Lewandowski

Robert Lewandowski został oficjalnie zaprezentowany jako piłkarz FC Barcelona. Polak, który do nowego klubu przeniósł się z Bayernu Monachium, w końcu miał również okazję spotkać się z trenerem "Dumy Katalonii" Xavim, który z powodu problemów z przylotem do USA, z opóźnieniem dotarł do swojej drużyny.

Zdjęcie Robert Lewandowski / Eric Espada / AFP