Robert Lewandowski rzuca na kolana. Dogonił wielką legendę!

To była świetna runda dla napastnika reprezentacji Polski. Po przyjściu do Barcelony słyszał głosy, że liga hiszpańska nie jest dla niego, i że będzie miał w niej duże problemy. Sparingi poniekąd mogły to potwierdzać, ale niemal równo ze startem ligi Lewandowski zaczął trafiać seryjnie. Bramki zdobywał w każdym meczu między 2. a 7. kolejką (czasem nawet dwukrotnie), później miał dwa spotkania przerwy i znów trzy z golem. Najdłuższy czas bez trafienia to trzy kolejki z rzędu, ale tę passę Lewandowski przerwał w środowym spotkaniu z Betisem Sewilla.