"Lewy" znowu nadaje tempo. Co za występ przeciwko Deportivo Alaves

Co dodatkowo cieszy kibiców ze stolicy Katalonii, na skuteczność "Lewego" można teraz liczyć regularnie. W lidze nie wpisał się na listę strzelców w zaledwie trzech przypadkach (dwa z tych meczów "Blaugrana" tak czy owak wygrała, bramek Polaka zabrakło zatem podczas porażki z Osasuną), ta sztuka nie udała mu się też w trudnym starciu Ligi Mistrzów z AS Monaco (1:2). Poza tymi wypadkami przy pracy, 36-latek prezentuje regularność na absolutnie najwyższym poziomie.

Lewandowski marzy o Złotym Bucie. Czeka nas międzypokoleniowy pojedynek

Do tej pory w swojej karierze "Lewy" dwa razy sięgał po Złotego Buta, czyli nagrodę dla najlepszego strzelca w europejskich ligach. Miało to miejsce w sezonach 2020/2021 oraz 2021/2022. Pierwszy raz wygrał go, występując pod wodzą Hansiego Flicka. Czy teraz, gdy panowie znów współpracują, historia zatoczy koło? Za wcześnie, by wyrokować, ale "Lewy" ma na to duże szanse.