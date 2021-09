Polak odebrał we wtorek wyróżnienie, które wywalczył w poprzednim sezonie ligowym, strzelając na boiskach Bundesligi aż 41 bramek. Swój sukces zadedykował zmarłemu niedawno Gerdowi Muellerowi, legendarnemu napastnikowi Bayernu i reprezentacji Niemiec, oraz swojej żonie, Annie.

Przy okazji ceremonii "Lewy" odpowiedział na pytania dziennikarzy. Obok tych, dotyczących swojego idola z dzieciństwa czy odczuć, towarzyszących mu podczas odbierania nagrody padło również jedno, dotyczące Realu Madryt.



Lewandowski rozmawiał z Perezem

Dziennikarz hiszpańskiej "Marki" zapytał o możliwość przejścia w przyszłości do "Królewskich". W odpowiedzi Lewandowski przyznał, że rozmawiał z Florentino Perezem. - Tak, to prawda, że rozmawialiśmy kilkukrotnie, między innymi po meczu z Realem. Nie mogę jednak powiedzieć, co wydarzyło się podczas tej rozmowy - uciął.

Reklama

To istotna informacja w kontekście potencjalnego transferu snajpera, o którym sporo w ostatnim czasie piszą media. Kontrakt Polaka z Bayernem wygasa latem 2022 roku i jak dotąd nie został przedłużony. Dziennikarze informowali o zainteresowaniu największych potęg - obok Realu, między innymi PSG, Manchesteru United czy Liverpoolu.



TC