Robert Lewandowski reaguje na wyniki plebiscytu. Co za słowa o Idze Świątek

Teraz jej sukcesy docenili także kibice nad Wisłą. Polka ponownie otrzymała tytuł najlepszego sportowca naszego kraju za miniony rok. To dla niej drugi taki sukces z rzędu, bowiem zgarnęła również nagrodę za rok 2022. Tym razem nasza zawodniczka wyprzedziła Bartosza Zmarzlika oraz Aleksandra Śliwkę .

W najlepszej "10" zabrakło miejsca dla Roberta Lewandowskiego. Po raz ostatni taka sytuacja miała miejsce kilkanaście lat temu. Napastnik FC Barcelony i reprezentacji Polski co prawda sięgnął ze swoim klubem m.in. po mistrzostwo Hiszpanii, ale sporą rolę przy jego końcowym rezultacie w plebiscycie z pewnością odegrał fakt, że nie udało mu się awansować z kadrą bezpośrednio do Mistrzostw Europy 2024. Nasza reprezentacja będzie musiała rywalizować o to prawo w wiosennych barażach.