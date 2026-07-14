Robert Lewandowski pytany o reprezentację. "To nie jest dobry moment"

Korespondencja z Chicago

Zapis z konferencji prasowej publikujemy w formie wywiadu z Robertem Lewandowskim.

Co dalej z reprezentacją?

Jak transfer do Chicago wpływa na twoją decyzję dotyczącą dalszej gry w reprezentacji Polski? Czy już ją podjąłeś?

Robert Lewandowski: - Nie podjąłem jeszcze tej decyzji, ponieważ na razie nie musiałem jej podejmować. W tej chwili najważniejsze są dla mnie klub i adaptacja. Myślę, że po kilku tygodniach życia oraz grania w Chicago będę znał odpowiedzi przynajmniej na część pytań, które mam w głowie. Najpierw muszę zobaczyć, jak się tutaj czuję i jak wygląda moje życie na nowym kontynencie. Dopiero później zacznę poważniej myśleć o reprezentacji. Mamy jeszcze trochę czasu. Teraz nie jest odpowiedni moment, żeby zastanawiać się nad jednoznacznym "tak" albo "nie". Najważniejsze jest dla mnie rozpoczęcie nowego rozdziału w Chicago - zarówno na boisku, jak i poza nim. Później będę mógł ocenić, jak wszystko wygląda w kontekście reprezentacji. Zmienia się również format zgrupowań. Mają być dłuższe, ale będzie ich mniej, więc to także jest nowa sytuacja. Sądzę, że po kilku tygodniach będę w stanie odpowiedzieć na pytania, które obecnie sobie zadaję.

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Transfer do Chicago Fire

Po czym poznasz, że twój pobyt w Chicago zakończył się sukcesem? Tylko po wynikach sportowych czy również po wpływie na klub i miasto?

- Ważne jest to, co dzieje się na boisku, ale również to, co można zrobić poza nim. Mam duże doświadczenie w międzynarodowej piłce i chcę pomagać wszystkim w klubie, jeżeli tylko będę mógł. Będę mówił, co widzę i co moim zdaniem może pomóc drużynie albo poszczególnym zawodnikom. Widzę, że klub zmierza w dobrym kierunku. Ludzie pracują tutaj bardzo ciężko, żeby osiągnąć sukces. Mam nadzieję, że pomogę im zrobić kolejny krok. Każdy z nas chce wygrywać. Najpierw musimy jednak zacząć zwyciężać, a później myśleć o następnych celach. Chcę za jakiś czas móc spojrzeć wstecz i rozmawiać o tym, co wspólnie osiągnęliśmy.

Przez całą karierę bardzo dużo wymagałeś od siebie, ale także od swoich partnerów. Do tej pory grałeś w klubach, w których zawodnicy mogli spełniać najwyższe wymagania. Czy mentalnie przygotowywałeś się na to, że w Chicago poziom twoich kolegów będzie inny niż w Barcelonie?

- Przychodząc do nowego klubu, oczywiście analizuje się poziom ligi i drużyny. Trzeba jednak pamiętać, że zmieniają się również kraj i kultura. Czasami należy dostosować się do tego, co zastaje się na miejscu. Tak samo było, kiedy trafiałem do Barcelony, i podobnie będzie w Chicago. Z biegiem lat na pewno łatwiej jest mi się adaptować oraz odpowiednio określać oczekiwania. Nie jest już tak, że niezależnie od miejsca i zawodnika wymagam od każdego dokładnie tego samego. Poziom oczekiwań trzeba dopasować do możliwości, roli oraz doświadczenia konkretnego piłkarza. Zdaję sobie sprawę, że przychodzę do innej ligi. Tutaj nieco inaczej patrzy się na piłkę nożną. Liczą się nie tylko bramki i to, co wydarzy się podczas meczu, ale również rzeczy dziejące się poza boiskiem. Jestem na to otwarty. Chcę zobaczyć, jak wszystko funkcjonuje. W Stanach Zjednoczonych sport jest postrzegany w specyficzny sposób i MLS również może mieć wiele elementów charakterystycznych dla tutejszej kultury.

Jak czujesz się obecnie pod względem fizycznym i mentalnym? Jesteś gotowy, żeby zadebiutować już w najbliższym meczu?

- Czuję się bardzo dobrze. Po zakończeniu sezonu dałem sobie trochę więcej czasu na odpoczynek i regenerację. Później przez prawie cztery tygodnie trenowałem indywidualnie. Oczywiście taki trening nie jest równie intensywny jak zajęcia z drużyną, ale z każdym dniem czuję się coraz lepiej. Wczoraj przyleciałem z Polski do Chicago. Spędziłem wiele godzin w samolocie, ale mogłem już odbyć trening i bardzo się cieszę, że wreszcie jestem z zespołem. Teraz najważniejsze będą kolejne zajęcia. Wspólnie z trenerami ocenimy, kiedy nadejdzie odpowiedni moment, żebym pojawił się na boisku.

"W Europie tylko Barcelona"

Wielu znanych zawodników przyjeżdżało do MLS pod koniec kariery i radziło sobie z różnym powodzeniem. Jak bardzo jesteś zmotywowany, żeby udowodnić, że nadal możesz być Robertem Lewandowskim, którego znamy z europejskich boisk?

- Od lat oglądałem niektóre mecze MLS, przede wszystkim ze względu na zawodników, których znałem i którzy tutaj grali. Ta liga nie jest więc dla mnie czymś zupełnie nowym. Kiedy zdecydowałem, że mój czas w Barcelonie dobiega końca, wiedziałem też, że nie chciałbym występować w innym europejskim klubie. Nie potrafiłem wyobrazić sobie siebie w Europie w koszulce innej drużyny niż Barcelona. Dlatego zdawaliśmy sobie sprawę, że kolejny krok będzie oznaczał wyjazd poza Europę.

- To nie była łatwa decyzja dla mnie ani dla mojej rodziny. Z drugiej strony jesteśmy bardzo podekscytowani. Nasze życie się zmienia, rozpoczynamy nowy etap i mamy nadzieję, że będzie to dla nas piękny rozdział. Cieszę się, że mogłem już dołączyć do drużyny i rozpocząć treningi.

Przed transferem pojawiały się informacje, że byłeś pod dużym wrażeniem tego, co przedstawiło ci Chicago Fire. Co najbardziej przekonało cię do wyboru tego klubu?

- Nie chodziło nawet o samą ofertę. Większe wrażenie zrobiło na mnie to, w jaki sposób klub się o mnie starał i jak bardzo pokazywał, że zależy mu na moim przyjściu. Zaczęło się od mojego pierwszego spotkania z trenerem w Barcelonie. Później odbywały się kolejne rozmowy. Przedstawiono mi projekt, pomysł na funkcjonowanie klubu, kierunek, w którym ma się rozwijać, oraz plany na przyszłość. Było wiele aspektów, które zrobiły na mnie wrażenie. Zaangażowanie trenera i ludzi zarządzających klubem miało dla mnie duże znaczenie. To był jeden z głównych czynników, przez które zdecydowałem się założyć koszulkę Chicago Fire.

Chicago jest miastem bardzo silnie związanym z Polską. Od jak dawna rozważałeś ten kierunek? Rozmawiałeś wcześniej z zawodnikami znającymi MLS?

- Temat pojawił się w ostatnich miesiącach. Potrzebowałem trochę czasu, żeby podjąć decyzję, ponieważ dla mnie i mojej rodziny wyjazd z Europy jest bardzo dużym krokiem. Musieliśmy być na niego gotowi. Rozmawiałem między innymi z Bastianem Schweinsteigerem oraz Thomasem Muellerem. Pytałem ich, jak wygląda liga, klub i życie w tym mieście. Wszyscy wypowiadali się bardzo pozytywnie. Podkreślali, że Chicago jest dobrym miejscem nie tylko dla piłkarza, ale również dla jego rodziny. Jestem ciekawy tutejszej zimy. Mówiono mi, że nawet kiedy zrobi się bardzo zimno, może być tutaj pięknie. Jestem jednak z Polski, więc wiem, czym jest zima i nie powinienem mieć z nią problemu.

- Kilka tygodni temu przyjechałem zobaczyć klub i miasto. Interesowała mnie nie tylko infrastruktura, lecz także ludzie i atmosfera. Wiem, jak wielu Polaków mieszka w Chicago. Możliwość spotykania rodaków również jest dla mnie czymś wyjątkowym. Już po przylocie otrzymałem wiele pozytywnych sygnałów od ludzi. Bardzo mnie to cieszy. Mam nadzieję, że z każdym kolejnym dniem będzie mi coraz łatwiej przystosować się do nowego życia.

Nowy początek

Jak zostałeś przyjęty przez nowych kolegów? Czujesz, że Chicago może stać się dla ciebie i twojej rodziny drugim domem?

- Najpierw potrzebuję kilku treningów, żeby odpowiednio wejść do drużyny. Wspólnie ze sztabem zrobimy wszystko, żeby wybrać właściwy moment na mój debiut. Koledzy z zespołu bardzo dobrze mnie przyjęli. Od razu nawiązaliśmy kontakt. Jestem otwartą osobą, odpowiadam na ich pytania, ale również sam o wiele rzeczy pytam, ponieważ będę potrzebował pomocy ludzi, którzy znają ten klub i miasto.

- Każdy zawodnik przywitał się ze mną już pierwszego dnia. Zdążyłem z nimi trochę porozmawiać i widzę, że są to fajni chłopcy, którzy chcą się rozwijać i iść do przodu. Mam nadzieję, że moja rodzina będzie się tutaj czuła jak w domu. Liczę również, że mój transfer będzie czymś ważnym dla licznej polskiej społeczności. Chciałbym, żeby coraz więcej ludzi przychodziło na stadion, oglądało naszą grę i wspierało drużynę, która będzie wygrywać oraz rozwijać się.

Gregg Berhalter chce, żeby Chicago grało ofensywnie, wysoko pressowało, utrzymywało się przy piłce i rozpoczynało akcje od własnej bramki. Czy ten styl był jednym z powodów, dla których chciałeś trafić do Fire?

- Najpierw muszę dokładnie poznać drużynę i sposób, w jaki funkcjonuje na boisku. Rozmawialiśmy jednak o tym, jak zespół ma grać, jak powinien się przesuwać i w jaki sposób budować akcje. Nie jest to dla mnie nic nowego. Przez lata występowałem w różnych systemach i musiałem się do nich dostosowywać. Znam grę opartą na wysokim pressingu, utrzymywaniu się przy piłce oraz odpowiednim ustawieniu taktycznym. Nie powinno to stanowić dla mnie problemu. Ostatecznie najważniejsze jest jednak zwycięstwo. Widziałem, że w ostatnich miesiącach drużyna zaczęła funkcjonować coraz lepiej. Zespół wykonał kolejny krok, a trenerzy wykonują bardzo dobrą pracę. Chcę pomóc kolegom i wierzę, że wspólnie możemy osiągnąć nasze cele. Wiem jednak, że nie będzie to łatwe.

Robert Lewandowski AFP





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