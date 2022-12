Reprezentacja Polski po przegranym starciu z Francją opuściła Katar. Historyczny awans do 1/8 finału nie sprawił, że "Biało-Czerwoni" dostali wiatru w żagle. W meczu z "Trójkolorowymi" musieli uznać wyższość rywali. W kraju położonym nad Zatoką Perską swój czas miał za to Wojciech Szczęsny. Golkiper błyszczał w ostatnich meczach .

Inaczej było z Robertem Lewandowskim . Kapitan reprezentacji Polski nie wykorzystał dwóch rzutów karnych na tym turnieju. To nie uszło uwadze mediów. Na sportowca wylała się wówczas fala krytyki . Pozytywem w tej sytuacji są słowa innej piłkarki, dla której napastnik FC Barcelona jest ulubionym graczem w rozgrywkach La Liga.

Lewandowski doceniony przez sportsmenkę. Kobieta zaczepiła piłkarza w internecie

Ana Maria Marković to reprezentantka Chorwacji w piłce nożnej. Podobnie jak Robert Lewandowski występuje na pozycji napastnika. Jej kariera w klubie Grasshopper Club Zurych powoli nabiera tempa. Media już okrzyknęły ją "najpiękniejszą piłkarką świata". Marković to określenie w ogóle nie przeszkadza, co więcej jest z tego faktu nawet zadowolona.