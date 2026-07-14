Robert Lewandowski przyleciał do Chicago. Kibice... rozczarowani
Robert Lewandowski jest już w Chicago. W poniedziałkowy wieczór czasu lokalnego kapitan reprezentacji Polski wylądował w USA. To jego pierwsza wizyta w mieście w roli piłkarza Chicago Fire. Choć z minuty na minutę w terminalu zbierało się coraz więcej ludzi, ostatecznie kibice wrócili do domów z niedosytem. Lewandowski opuścił lotnisko niezauważony.
Korespondencja z Chicago
Jak to się mówi: na lotnisku nie było czuć atmosfery piłkarskiego święta. Wieści, że Robert Lewandowski pojawi się w poniedziałek w terminalu najwidoczniej nie rozeszły się po mieście szerokim echem. Na kilka chwil przed planowanym przylotem na miejscu czekało dosłownie kilku kibiców i podobna liczba dziennikarzy. Atmosfera była spokojna, nic nie zapowiadało przylotu supergwiazdy. Wszystko zaczęło się zmieniać dopiero wtedy, gdy kolejne osoby zauważyły kamery, mikrofony i reporterów.
- Co się tutaj dzieje? Kto przylatuje? Lewandowski?! - spytał mnie chłopak, który sam przed momentem wylądował innym samolotem. Skojarzył fakty, widząc kilku ludzi mających koszulkę Polaka.
- No way! - krzyknął, gdy usłyszał, że faktycznie dobrze dedukuje. Natychmiast odwrócił się do partnerki i oznajmił, że w takim razie nigdzie z lotniska nie jedzie. Skoro nadarzyła się taka okazja, chce zostać i zobaczyć Lewandowskiego na własne oczy. Dziewczyna nie była zachwycona takim pomysłem, ale po chwili machnęła ręką. W końcu nie codziennie do miasta przylatuje jeden z najlepszych piłkarzy świata.
- Jestem fanem Lewandowskiego, naprawdę. Uwielbiałem go oglądać w Barcelonie, a teraz będzie grał w moim mieście. Naprawdę trudno w to uwierzyć. Skoro faktycznie ma tu zaraz przylecieć, muszę zostać - powiedział.
Był też Krzysiek - przedstawiciel kolejnego pokolenia chicagowskiej Polonii. Gdy pytam, czy możemy porozmawiać, odpowiada z lekkim uśmiechem, że nie mówi już w tym języku zbyt dobrze. Mimo to ani na moment nie przechodzi na angielski. W rękach trzyma koszulkę Borussii Dortmund z autografami wielu piłkarzy. Brakuje tylko najważniejszego podpisu -Roberta Lewandowskiego. To właśnie po niego przyszedł na lotnisko.
- Dla nas jest to wielkie wydarzenie. W rodzinie od paru tygodni nie mówimy o niczym innym. Musiałem tu przyjechać, tak jak muszę pójść na mecz w czwartek - mówi młody Polak. Gdy pytam, czy idzie tylko dlatego, że być może zadebiutuje w nim "Lewy", bez wahania przytakuje.
Coraz więcej ludzi
Z każdą minutą ludzi przybywało. Z kilkunastoosobowej grupki zrobił się prawdziwy tłum. Problem polegał jednak na tym, że nikt nie wiedział, którędy wyjdzie Lewandowski. Terminal miał dwa możliwe wyjścia, a dezorientacja udzieliła się nawet pracownikom lotniska, którzy również nie potrafili wskazać właściwego.
Do oczekujących dołączali kolejni pasażerowie przylatujący innymi samolotami. Jedni z ciekawości, inni po usłyszeniu nazwiska Lewandowskiego. Wydawało się, że za chwilę dojdzie do pierwszego spotkania nowej gwiazdy Chicago Fire z kibicami.
Ale nic z tego.
Lewandowski - nawet nie wiadomo, kiedy i jak - przeszedł niezauważony. Dosłownie nikt z czekających nie zdążył go nawet zobaczyć. Nie było wspólnych zdjęć, autografów ani gorącego powitania. Kibice, którzy cierpliwie czekali kilkadziesiąt minut, mogli jedynie domyślać się, że kapitan reprezentacji Polski jest już w drodze do hotelu. Zresztą po jakimś czasie dostali potwierdzenie.
Na pierwsze oficjalne spotkanie z nowym klubem nie trzeba będzie jednak długo czekać. We wtorek Robert Lewandowski po raz pierwszy pojawi się przed mediami podczas konferencji prasowej, a następnie odbędzie premierowy trening w barwach Chicago Fire. To właśnie wtedy rozpocznie się jego amerykańska przygoda już na dobre.