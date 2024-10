Robert Lewandowski wrócił do Barcelony po zakończeniu zgrupowania reprezentacji Polski. Na lotnisku przywitali go żona Anna, a także zgromadzeni dziennikarze i kibice. Wszyscy z uwagą patrzyli na polskiego napastnika. Stawiał on kolejne kroki bezproblemowo, co jest świetną informacją dla Hansiego Flicka i wszystkich fanów "Dumy Katalonii".