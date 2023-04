Robert Lewandowski "przyłapany" tuż przed treningiem. Nagranie trafiło do sieci

W poprzedniej kolejce La Liga FC Barcelona zremisowała bezbramkowo z Gironą . Nie był to - delikatnie mówiąc - najlepszy mecz podopiecznych Xaviego Hernandeza, którzy jednak mogą sobie pozwolić na stratę punktów w kilku spotkaniach. Ich przewaga nad Realem Madryt w ligowej tabeli jest bowiem pokaźna i na 10 kolejek przed końcem wynosi 13 punktów.

FC Barcelona. Robert Lewandowski odbył przed treningiem rozmowę z Xavim Hernandezem

Barcelona kroczy więc pewnym krokiem po mistrzowski tytuł, a jej największa gwiazda - Robert Lewandowski ma szansę na sięgnięcie po koronę króla strzelców rozgrywek La Liga. By tak się stało, Polak musi wrócić jednak do regularnego strzelania, z czym ma ostatnio spory problem. W rozegranych po mistrzostwach świata w Katarze 10 meczach ligowych "Lewy" zdobył - jak na swoje standardy - tylko cztery bramki.

Dlatego też - jak informuje kataloński "Sport" - przed sobotnim treningiem trener FC Barcelona Xavi Hernandez odbył krótką, prywatną rozmowę z Robertem Lewandowskim. I chooć wydaje się, że przecież nie jest to nic wielkiego, dziennikarze z Półwyspu Iberyjskiego przekonują, że to element walki szkoleniowca "Dumy Katalonii" na to, by doprowadzić "Lewego" do jak najwyższej dyspozycji.

Robert Lewandowski grał z bólem. Xavi Hernandez docenia Polaka i wskazuje na problem

Trzeba jednak zauważyć, że na drodze Roberta Lewandowskiego do gry na najwyższym poziomie stanęły ostatnio problemy fizyczne. Jak przyznał sam Polak, w meczu z Gironą grał on z ogromnym dyskomfortem z powodu bólu pleców. Był to efekt starcia z Ederem Militao podczas meczu z Realem Madryt. W dniu meczu Polak nie mógł nawet normlanie chodzić .

Katalońskie media alarmowały ostatnio za to, że problem Roberta Lewandowskiego jest znacznie głębszy i od powrotu z katarskiego mundialu gra on z lekkim naderwaniem mięśnia. Mimo to, "Lewy" nie chciał wypadać z treningu na dłuższy czas , chcąc nieustannie pomagać swojej drużynie.

