Robert Lewandowski przyłapany, głośno o tym geście Polaka. Nagranie trafiło do sieci

W środę FC Barcelona odbyła trening przed czwartkowym meczem La Liga z Almerią. Jeszcze przed rozpoczęciem jednostki, doszło do zabawnej sceny z udziałem Roberta Lewandowskiego, który wykonał znaczący gest zwracając się do trenera Xaviego Hernandeza. Nagranie przedstawiające całą sytuację błyskawicznie trafiło do sieci i było chętnie komentowane przez fanów "Dumy Katalonii".