Ten sezon był wyjątkowy dla Roberta Lewandowskiego . Po ponad 10 latach zamienił Bundesligę na La Ligę i musiał udowodnić, że będzie sobie w stanie poradzić również w zupełnie innych warunkach, niż te, do których był dotychczas przyzwyczajony. Nie było się beż mniejszych lub większych perturbacji po drodze, ale ostatecznie "Lewy" może ten sezon wpisać w pełni do udanych. Klub dołożył bowiem do klubowej gabloty Superpuchar i mistrzostwo Hiszpanii, a on sam kontynuuje świetną passę i zgarnął kolejny skalp w swojej bogatej karierze, zostając królem strzelców hiszpańskiej elity.

Robert Lewandowski na dużym luzie pojawił się na zgrupowaniu reprezentacji Polski

Jestem w stanie zrozumieć trenera, bo z jednej strony to jest mecz towarzyski, ale też prestiżowy. Ja sam wiele lat spędziłem w Niemczech, mam tam wielu kolegów, przyjaciół, którzy pewnie tu przyjadą. I zawsze to jest specjalny mecz. Ale timing - to ile trener miał jednostek treningowych - powoduje trudności w trakcie przygotowań do meczu eliminacyjnego. A nie ma się co oszukiwać, ten mecz jest najważniejszy

Do tej sprawy Lewandowski odniósł się w czasie konferencji prasowej, którą zaplanowano na start zgrupowania. On sam pojawił się na nim niemal w ostatnim momencie , bo na kilkadziesiąt minut przed "deadlinem". Napastnik Barcelony zameldował się w Warszawie chwilę przed 15:00, a przed wejściem do hotelu poświęcił jeszcze trochę czasu zgromadzonym kibicom , proszącym go o zdjęcia czy podpisy.