Robert Lewandowski przyjechał na trening Bayernu. Pożegna się z kolegami

Oprac.: Tomasz Czernich Robert Lewandowski

Sprawa transferu Roberta Lewandowskiego do FC Barcelona jest już niemal przesądzona. "Duma Katalonii" porozumiała się z Bayernem Monachium w kwestii sumy odstępnego, co było ostatnią przeszkodą przed finalizacją ruchu. Jak poinformował Tomasz Włodarczyk z "Meczyki.pl", Polak w sobotę przyjechał na trening, by pożegnać się z kolegami z ekipy. Doniesienia te szybko potwierdził Christian Falk z "Bilda".

Zdjęcie Robert Lewandowski / AFP/ RONNY HARTMANN/ / AFP