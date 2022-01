Robert Lewandowski przyjechał do klubu autem wartym fortunę. Cena zwala z nóg

Robert Lewandowski

To koniec urlopu dla Roberta Lewandowskiego. Wraz z początkiem nowego roku piłkarz musiał wrócić do zawodowych obowiązków. Już 2 stycznia stawił się w centrum treningowym Bayernu Monachium, by tam przygotowywać się do najbliższego spotkania, jakie jego drużyna rozegra za kilka dni. Pod klubowy budynek zawodnik reprezentacji Polski i Bayernu Monachium podjechał robiącym wrażenie autem. To model warty majątek!

Zdjęcie Robert Lewandowski / Tomasz Radzik / East News