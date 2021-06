Przed reprezentacją Polski ostatnie dwa testy przed mistrzostwami Europy. Już we wtorek wieczorem "Biało-Czerwoni" zmierzą się we Wrocławiu z reprezentacją Rosji.



Trener Paulo Sousa zapowiedział, że nie należy się spodziewać, iż Robert Lewandowski wystąpi od pierwszej minuty.



- Biorąc pod uwagę jego niedawną kontuzję i ciężki sezon, raczej nie wystawię go od początku - argumentował swoją decyzję selekcjoner polskiej kadry.



Robert Lewandowski: Nie jesteśmy maszynami

Nie tylko "Lewy" ma za sobą trudny i intensywny sezon. Piłkarze - grając co trzy dni - są często eksploatowani do granic możliwości. Zdaniem kapitana reprezentacji Polski może to nieść ze sobą bardzo negatywne skutki.



- Wiele osób zapomina, że jesteśmy ludźmi, nie maszynami. Nie możemy każdego dnia grać na najwyższym poziomie - przyznał Lewandowski w rozmowie z "The Times".



- Spotkań jest tak wiele, że młodzi będą mieć problemy z utrzymaniem wysokiego poziomu przez dłuższy czas. Najbliższe dwa lata będą ekstremalnie trudne - dodał snajper Bayernu Monachium.



Lewandowski podkreślił, że wobec natłoku obowiązków, każdą wolną chwilę stara się spędzać z rodziną. - W minionym sezonie mieliśmy tylko dwa tygodnie wolnego - podkreślił.



