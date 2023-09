Robert Lewandowski przeszedł do historii. Nie zrobił tego nikt

Tak grających mistrzów Hiszpanii ich kibice chcieliby oglądać do końca sezonu. W sobotę w La Liga FC Barcelona pokonała Betis Sewilla 5-0, a trzy dni później również urządziła sobie strzelanie, pokonując Royal Antwerp także 5-0.

Pierwszy cel Katalończyków w europejskiej elicie to awans do 1/8 finału i we wtorkowy wieczór zrobili ku temu pierwszy krok.