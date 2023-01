W 40. minucie to jednak napastnik reprezentacji Polski dał Barcelonie prowadzenie. Ousmane Dembele napędził kontrę, po minięciu przeciwnika podał do Lewandowskiego, a ten znalazł się dogodnej sytuacji. Jego pierwsze uderzenie zostało jednak zablokowane, ale podczas dobitki Polak był już bezbłędny.

FC Barcelona. Robert Lewandowski najstarszym strzelcem Barcelony w Superpucharze

Jak wyliczył profil twitterowy Barca19stats, tym samym Lewandowski stał się najstarszym zawodnikiem Barcelony, który zdobył bramkę dla zespołu w Superpucharze Hiszpanii, a zrobił to mając 34 lata i 144 dni.

To było pierwsze trafienie Lewandowskiego w Superpucharze Hiszpanii, ale w La Liga może popisać się już świetnym wynikiem. Zdobył już 13 bramek i zdecydowanie prowadzi w klasyfikacji strzelców. Co więcej, Polak w ostatniej kolejce nie miał okazji, by powiększyć dorobek, ponieważ pauzował w meczu przeciwko Atletico Madryt. Lewandowski nie zagra także w dwóch kolejnych spotkaniach w La Liga i dopiero wtedy zakończy się jego zawieszenie.