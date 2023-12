Robert Lewandowski w ostatnim czasie nie prezentuje wysokiej sportowej formy. Kapitan reprezentacji Polski od dłuższego czasu jest zwyczajnie zdecydowanie słabszy, niż wszystkich przyzwyczaił. "Lewy" stracił bardzo dużą część ze wszystkich swoich atutów. Obecnie napastnik wydaje się słaby fizycznie, słaby technicznie i bardzo powolny. Tak naprawdę jego jedynym atutem pozostała prawdopodobnie gra głową, co kilka razy już tym sezonie zaprezentował.

Choćby w meczu z Deportivo Alaves w listopadzie, gdy fenomenalnie wykończył dośrodkowanie Julesa Kounde. Polak dał swojemu zespołowi remis tym golem, a później także zwycięstwo po rzucie karnym. Świetną grę głową zaprezentował także w meczu towarzyskim reprezentacji Polski, gdy wręcz zawisł w powietrzu i pokonał golkipera rywali. To jednak jedynie jakieś maleńkie przebłyski formy, którą chcieliby regularnie oglądać kibice.

Robert Lewandowski przemówił po hiszpańsku. Tiktokerka wytknęła mu błędy

Słowa "Lewego" przeanalizowała tiktokerka aga.od.hiszpańskiego. Cała wypowiedź, którą analizuje influencerka zaczyna się od słów "ganar para esta para para el club para el equipo muy importante", co dosłownie oznacza "wygrać jest dla klubu dla drużyny bardzo ważne". Według influencerki to zdanie jest niepoprawne i powinno brzmieć "es muy importante para el equipo salir ganar"- co oznacza "wygrana dla klubu jest bardzo ważna". Czuć pewną różnicę, ale na pewno trzeba pochwalić Lewandowskiego za próby.