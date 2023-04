Robert Lewandowski przełamał się na dobre. Gol w meczu z Betisem [WIDEO]

Wydaje się, że Robert Lewandowski przełamał się na dobre. Przed środowym spotkaniem z Rayo Vallecano krytykowano go za posuchę strzelecką - na przestrzeni dziesięciu poprzednich meczów trafiał do siatki tylko przeciwko Elche, które nie ma już realnych szans na utrzymanie w Primera Division. Polski napastnik Barcelony przełamał się i na Estadio Vallecas pokonał bramkarza rywali. To samo zrobił w sobotni wieczór.