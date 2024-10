Robert Lewandowski przegoniony, on okazał się lepszy. Zaskakujące wieści

Po Robercie Lewandowskim bez dwóch zdań obecnie nie widać, że ma 36 lat i - zwłaszcza w porównaniu z graczami takimi jak chociażby Lamine Yamal - jest w FC Barcelona jednym z absolutnych piłkarskich weteranów. Polak co rusz trafia do bramki, a w Primera Division jest niepodważalnym liderem tabeli strzelców. Jeśli jednak spojrzeć na tę kwestię w szerszym, europejskim kontekście, to... "Lewy" musi uznać wyższość jednego "rywala".