Robert Lewandowski przed wielką szansą! Znów dojdzie do sensacji?

Kapitan reprezentacji Polski na pewno nie jest zadowolony po największej tegorocznej gali piłkarskiej. W poniedziałek Złotą Piłkę zgarnął bowiem Karim Benzema (Real Madryt), a Polak nie zmieścił się nawet na podium, bo zajął czwarte miejsce za Sadio Mane (Liverpool, Bayern Monachium) i Kevinem de Bruyne (Manchester City). Na pocieszenie napastnik reprezentacji Polski otrzymał nagrodę im. Gerda Muellera dla najlepszego strzelca.

Dziś Polak otrzymał dobrą wiadomość, bo ogłoszono nominacje do nagrody piłkarza roku Globe Soccer Awards, a nazwisko Lewandowskiego znalazł się wśród 25 piłkarzy.

Nominowani do nagrody piłkarza Globe Soccer Awards:

Alexander-Arnold (Liverpool), Benzema (Real Madrid), Cancelo (Manchester City), Courtois (Real Madrid), De Bruyne (Manchester City), Díaz (Liverpool), Foden (Manchester City) , Haaland (Manchester City), Haller (Borussia Dortmund), Immobile (Lazio), Kane (Tottenham), Kimmich (Bayern de Munique), Lewandowski (Barcelona), Mahrez (Manchester City), Mané (Bayern de Munique), Mbappé (Paris Saint-Germain), Messi (Paris Saint-Germain), Modric (Real Madrid), Nkunku (RB Leipzig), Cristiano Ronaldo (Manchester United), Salah (Liverpool), Son (Tottenham).

Lewandowski statuetkę otrzymał już dwa lata temu, trochę na otarcie łez. Wówczas Polak był bezsprzecznie najlepszym piłkarzem świata, ale France Football zrezygnowało z organizowania gali Złotej Piłki z powodu pandemii koronwirusa.

Z kolei rok temu doszło do dość zaskakującego rozstrzygnięcia. Podczas gdy cały świat zastanawiał się, czy wygra Lionel Messi, czy Robert Lewandowski, to nagroda Globe Soccer Awards dla piłkarza roku powędrowała do Kyliana Mbappe.

Lewandowski jest również nominowany do nagrody piłkarza roku przyznawanej przez społeczność TikToka. Polak będzie rywalizował z Benzemą, Courtois, De Bruynem, Haalandem, Messim, Ronaldo i Salahem.

PJ