Lewandowski i Messi to duet, o którym w ostatnim czasie zrobiło się głośno ze względu na zbliżającą się galę plebiscytu Złotej Piłki.

Triumfatora tej prestiżowej nagrody poznamy już 29 listopada, a to właśnie głównie Polak i Argentyńczyk są wymieniani przez ekspertów i piłkarzy w gronie ścisłych faworytów, którym znajduje się także między innymi Karim Benzema.



Złota Piłka. Lewandowski powalczy z Messim

Do grona zwolenników "Lewego" należy zaliczyć redakcję popularnego piłkarskiego magazynu "FourFourTwo", która przygotowała zestawienie najlepszych zawodników po "trzydziestce".

Na szczycie opublikowanego rankingu znalazł się właśnie Lewandowski, wyprzedzając Messiego oraz reprezentanta Belgii - Kevina De Bruyne.



Brytyjscy dziennikarze wystawili przy tym Polakowi piękną "laurkę".



- To prawie tak, jakby ktoś w głowie Lewandowskiego wcisnął jakiś przycisk, gdy ten przestał być 29-latkiem. Po ukończeniu 30 lat Polak wszedł na inny poziom w produktywności. Jest jednym z dwóch piłkarzy w historii - do spółki z Johanem Cruyffem - którzy sięgnęli po potrójną koronę, będąc najlepszym strzelcem we wszystkich rozgrywkach - czytamy.



Brytyjczycy zauważyli, że forma Lewandowskiego ma tendencję zwyżkową i już zastanawiają się, czego Polak będzie dokonywał po przekroczeniu granicy 40 lat...



Najlepsi piłkarze po 30. roku życia według "FourFoutTwo":

1. Robert Lewandowski (Bayern Monachium)

2. Leo Messi (PSG)



3. Kevin De Bruyne (Manchester City)



4. Virgil van Dijk (Liverpool)



5. N'Golo Kante (Chelsea)



6. Riyad Mahrez (Manchester City)



7. Cristiano Ronaldo (Manchester United)



8. Robert Firmino (Liverpool)



9. Ilkay Guendogan (Manchester City)



10. Manuel Neuer (Bayern Monachium)



11. Karim Benzema (Real Madryt)



12. Thomas Mueller (Bayern Monachium)



13. Kyle Walker (Manchester City)



14. Toni Kroos (Real Madryt)



15. Michail Antonio (West Ham)



16. Lorenzo Insigne (SSC Napoli)



17. Angel Di Maria (PSG)



18. Antoine Griezmann (Atletico Madryt)



19. Jordan Henderson (Liverpool)



20. Pierre-Emerick Aybameyang (Arsenal)



