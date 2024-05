To już koniec sezonu dla FC Barcelony. W ostatnim meczu "Duma Katalonii" pokonała Sevillę 2:1 . Gola w tym spotkaniu strzelił Robert Lewandowski, który miał powody do zadowolenia, bowiem uplasował się na podium najlepszych strzelców hiszpańskich rozgrywek La Liga. Kapitan naszych Orłów z 19 golami na koncie zajął ostatecznie 3. miejsce.

Robert i Anna Lewandowscy w centrum uwagi. Oboje błyszczeli na gali

Przed powrotem do ojczyzny gwiazdor futbolu udał się z ukochaną do Włoch. We wtorek na Sardynii odbywała się gala Globe Soccer Awards - Europe edition. Piłkarz tego dnia miał na sobie klasyczny czarny garnitur z muchą w tym samym kolorze, a także białą koszulę. Sportowiec znalazł się w "11" sezonu ligi hiszpańskiej, za co otrzymał statuetkę. Z kolei trenerka fitness postawiła na długą, białą suknię bez ramiączek. Do tego dołączyła czarne sandały na obcasie i długie kolczyki.