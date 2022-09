Robert Lewandowski przed 12. sezonem w Lidze Mistrzów. Pobije rekord Cristiano Ronaldo?

Tego lata nie było w świecie piłki nożnej informacji ważniejszej od transferu Roberta Lewandowskiego z Bayernu Monachium do FC Barcelony. "Lewy" przywitał się z nową drużyną koncertowo - w pierwszych czterech meczach La Liga zdobył pięć bramek (na 11 goli całej drużyny!) i serca fanów "Blaugrany". Jest liderem strzelców nie tylko w klubie, ale i całych rozgrywkach. Błyszczy kreatywnymi zagraniami, zwodami, gra odważnie i z wielką swobodą. Słowem - ubiera buty lidera, które od transferu Lionela Messiego do PSG w 2021 roku stoją nieużywane.

Reklama

Nic więc dziwnego, że w kontekście Polaka mówi się teraz głównie o oczekiwaniach. A te są niezwykle wysokie. Kibice FC Barcelony marzą, by Lewandowski poprowadził drużynę do zdobycia pierwszego od 7 lat Pucharu Mistrzów. Będzie jednak o to niebywale trudno. Już w fazie grupowej trafiła na bardzo wymagających rywali - Inter Mediolan i Bayern Monachium (w grupie jest jeszcze Viktoria Pilzno).

Szczególnie rywalizacja z byłym klubem Lewandowskiego elektryzuje kibiców. Polak rozstał się z Bawarczykami w burzliwych okolicznościach - głośno domagał się transferu i opowiadał w mediach o potrzebie nowych wyzwań. Strzelenie im gola byłoby klamrą ostatecznie zamykającą niemiecki rozdział w jego karierze. Bukmacher Betclic płaci 1,55 zł za każdą złotówkę postawioną na co najmniej jedno trafienie "Lewego" w dwumeczu z Bayernem.

Mecz z Bayernem to jednak tylko wycinek całego sezonu Ligi Mistrzów. Ile goli uzbiera "Lewy" na przestrzeni całej edycji? Póki co "życiówka" polskiego napastnika to 15 trafień w 10 meczach (sezon 2019/2020). Zdobył wtedy koronę króla strzelców i sięgnął z Bayernem po zwycięstwo w rozgrywkach. Nie będzie mu jednak łatwo nawiązać do najlepszego sezonu w karierze. Według Betclic Lewandowski jest czwartym z kolei kandydatem do tytułu najlepszego strzelca ruszającego sezonu (kurs 10).

Co ciekawe, w ofercie bukmachera dostępny jest także zakład na pobicie rekordu liczby goli w jednym sezonie Ligi Mistrzów autorstwa Cristiano Ronaldo (obecnie to 17 trafień). Zakład na to, że Lewandowski strzeli co najmniej 18 goli można postawić po kursie aż 50.



Zdjęcie Jak Robert Lewandowski spisze się w tegorocznej edycji Ligi Mistrzów?. Hazard może uzależniać. BEM to legalny bukmacher. Gra u nielegalnych grozi konsekwencjami prawnymi. 18+. / AFP