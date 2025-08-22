Robert Lewandowski przecenił wtedy swoje możliwości. "Po dwóch, trzech miesiącach byłem bardzo zmęczony"

Robert Lewandowski z Borussią Dortmund osiągnął bardzo wiele - zdobywał mistrzostwa i pucharu kraju, a także dotarł do finału Ligi Mistrzów. To właśnie temu klubowi zawdzięcza ogromną rozpoznawalność i pierwsze kroki w wielkiej piłce. Wiele zależało też jednak od jego zaangażowania i ciężkiej pracy. "Lewy" pokazał, że jest do tego zdolny.

Robert Lewandowski bardzo zmienił swoją grę w Borussii Dortmund

Jak sam twierdził, gdy przyjechał do Niemiec, jego akcje kończące nie były na najwyższym poziomie. Lewandowski sam dużo trenował, by osiągnąć lepszy efekt. "Po każdym treningu zostawałem na boisku i ćwiczyłem lewą i prawą nogą, zachowując systematyczność. Powtarzanie ruchów było bardzo ważne" - opowiadał w 2019 roku w rozmowie z BBC Radio 5.

Zaznaczał, że czasami zostawał na boisku sam, bo po zwykłym treningu jego indywidualna gra trwała jeszcze przez dwie kolejne godziny i jego koledzy, w tym bramkarze, którzy mogli mu pomagać, byli zmęczeni. Pod Juergenem Kloppem sytuacja okazała się jednak dla niego dość trudna, bo same treningi okazywały się wyczerpujące.

Robert Lewandowski był ogromnie zmęczony

"Pamiętam pierwsze sześć miesięcy w Dortmundzie. Treningi pod wodzą Juergena Kloppa były bardzo ciężkie. Byłem bardzo młody i chciałem pokazać wszystkim, że potrafię dać z siebie 110% na każdym treningu" - mówił dalej Lewandowski. To źle wpłynęło na jego grę. Zmęczenie okazało się być ogromne.

"Po dwóch, trzech miesiącach byłem bardzo zmęczony i nie mogłem pokazać wszystkich swoich możliwości. To było dla mnie za dużo i potrzebowałem trzech miesięcy lżejszego treningu, żeby wrócić do formy" - przekonywał. Po jakimś czasie dopasował się do rytmu treningowego wprowadzonego przez Kloppa i stał się o wiele bardziej wytrzymały. Jego gra znacząco się wówczas poprawiła, a koledzy z boiska mówili, że "Robert powrócił".

