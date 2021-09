Robert Lewandowski niedawno został nagrodzony Złotym Butem jako najbardziej bramkostrzelny zawodnik w Europie w sezonie 2020/2021. Przy okazji tego wielkiego sukcesu Polaka gracz Bayernu Monachium udzielił wywiadu dziennikowi "El Pais". Rozmowa ta w dużej mierze skupiała się na pracy Lewandowskiego "od kuchni" - różnych aspektach jego występów na boisku.





Robert Lewandowski: Na boisku trzeba być elastycznym

"Lewy" otrzymał m.in. pytanie o to, w jaki sposób udało mu się uzyskać w poprzednim sezonie tak dobre wyniki, grając w mniejszej liczbie ligowych meczów niż inni napastnicy.



"Pomyślałem, że muszę przede wszystkim zwiększyć średnią zdobywanych bramek na mecz, ponieważ nie zawsze mogłem grać. Uzyskanie 41 bramek w 29 meczach dla mnie, dla historii Bundesligi i piłki nożnej, wiele znaczy" - stwierdził piłkarz.

Kapitan reprezentacji Polski był pytany również o to, jak radzi sobie ze zmiennością pozycji w Bayernie i różnymi zadaniami, jakie otrzymuje na boisku.



"Zawsze chciałem być graczem zdolnym do wszystkiego. Broń się, graj lewą nogą, prawą nogą, utrzymuj piłkę, biegnij w wolną przestrzeń... Ważne jest, aby być elastycznym, aby dostosować się do wszystkich taktyk i systemów. Możliwość uczestnictwa w dowolnej sytuacji boiskowej jest dla mnie dobra, zarówno ze względu na aspekty fizyczne, jak i mentalne" - odpowiedział Lewandowski.



Napastnik otrzymał również pytanie dotyczące tego, jaka powinna być na boisku podręcznikowa "dziewiątka".



"Jako napastnicy spędzamy 70 proc. czasu mając bramkę za sobą. Te 30 proc., gdy mamy cel przed sobą, jest znacznie łatwiejsze. Dlatego ważne jest dla mnie, aby czuć się psychicznie i fizycznie silniejszy niż mój przeciwnik i doskonalić wszystkie te techniki, które pomagają mi zyskać więcej przestrzeni w walce z obrońcami, a tym samym lepiej cieszyć się z gry, gdy znajduję się przodem do bramki" - oświadczył "Lewy".



Robert Lewandowski: Klopp nauczył mnie przejmować piłkę, Guardiola uczył wiele o taktyce

Polski snajper został również zagadnięty o trenerów, z którymi miał okazję współpracować. Wymienił, czego nauczyli go konkretni szkoleniowcy.



"Z Kloppem nauczyłem się pressingu i przejmowania piłki, co pomagało mi potem z pełną prędkością dostać się pod bramkę. Z Guardiola nauczyłem się dużo o taktyce, w 100 proc. zmieniło to moją wizję futbolu. Ancelotti dodał mi pewności siebie. Flick był ekspertem w prostych wskazówkach, aby każdy wiedział, co powinien robić" - mówi zawodnik.



Na pytanie o to, skąd wiedział w dzieciństwie, że chce zostać piłkarzem stwierdził: "Bo uprawiałem judo, siatkówkę, koszykówkę, gimnastykę, ale gdy miałem piłkę u swoich stóp, byłem najszczęśliwszym dzieckiem na świecie".



