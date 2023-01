Robert Lewandowski strzelał niemal we wszystkich rozgrywkach, w których brał udział - począwszy od A-klasy aż po Ligę Mistrzów i od niedawna także mundial. Co więcej, okazuje się że Polak zdobył w swej karierze więcej goli niż myśleliśmy. Statystycy znaleźli mu kolejne dwie bramki w rozgrywkach A-klasy, co znaczy, że wraz z golem zdobytym w pierwszej połowie meczu z Betisem Sewilla napastnik reprezentacji Polski i FC Barcelona ma już 639 trafień w 910 meczach.

Zarazem Robert Lewandowski trafiał do siatki rywali niemal we wszystkich typach rozgrywek, w których brał udział. Zajmujący się statystyką piłkarska Cezary Kawecki przypomniał, że pozostała jedna biała plama - Superpuchar. Nie Superpuchar Hiszpanii jednak, w którym Polak właśnie wpisał się na listę strzelców, ale Superpuchar Europy.

Rozgrywany jest on od 1972 roku, a Robert Lewandowski uczestniczył w takim meczu tylko raz. We wrześniu 2020 roku jeszcze w barwach Bayernu Monachium jako zwycięzcy Ligi Mistrzów zmierzył się z FC Sevilla. Polski piłkarz miał na stadionie w Budapeszcie asystę przy bramce Leona Goretzki, ale sam gola nie zdobył. Wywalczył trofeum bez bramki.

As Sportu 2022. Iga Świątek kontra Piotr Zieliński. Kto zasługuje na awans? Zagłosuj! Iga Świątek Piotr Zieliński Zagłosuj

FC Barcelona i Lewandowski z szansą na Ligę Europy

FC Barcelona po tym sezonie ma jednak szansę zagrać o Superpuchar Europy. Warunek jest taki, że sięgnie po Ligę Europy, do której została zesłana po niepowodzeniu w Lidze Mistrzów. 16 i 23 lutego zespół z Barcelony czeka jednak niezwykle trudne zadanie, bo w play-off wylosował sam Manchester United. Jeżeli FC Barcelona dojdzie do finału i wygra go, zagra następnie ze zwycięzcą Ligi Mistrzów.

Będzie to pierwszy start Roberta Lewandowskiego w Lidze Europy w barwach FC Barcelona. W tych rozgrywkach już jednak grał, a nawet strzelał. Było to jednak bardzo dawno, jeszcze w barwach Borussii Dortmund. 2 grudnia 2010 roku, na początku swej kariery zagranicznej zdobył on wówczas gola w wygranym 3-0 meczu BVB z Karpatami Lwów.

Robert Lewandowski w meczu FC Barcelona z Betisem Sewilla / PAP

Robert Lewandowski w meczu FC Barcelona z Betisem Sewilla / PAP

Robert Lewandowski w meczu FC Barcelona z Betisem Sewilla / AFP