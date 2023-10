Robert Lewandowski poznał diagnozę. Może stracić mecze kadry i El Clasico!

Barcelona podała w czwartek komunikat odnośnie zdrowia swojego najlepszego napastnika. Doznał on kontuzji jeszcze w pierwszej połowie spotkania na Estadio do Dragoa, po ataku Davida Carmo.

Polak jeszcze chwilę pozostał na murawie, potem zszedł do linii bocznej, aby obandażowano mu lewy staw skokowy, ale nie dał jednak rady grać. Zastąpił go Ferran Torres, a "Lewy" usiadł na ławce rezerwowych z przyłożonym lodem do kostki.