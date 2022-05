Robert Lewandowski poznał decyzję. Niemcy ogłaszają!

Jeśli doniesienia "Bilda" się potwierdzą, to mamy do czynienia z wielkim zwrotem akcji! Dotąd od najważniejszych osób z klubu mistrza Niemiec napływały informacje, że Robert Lewandowski jest zbyt cennym zawodnikiem, by pozwolić mu odejść przed wygaśnięciem kontraktu.

Robert Lewandowski w FC Barcelona? "Bild": Jest zgoda Bayernu

Kilku dziennikarzy "Bilda" opracowało przełomowy tekst, który z racji ekskluzywnej treści został "schowany" za płatną treścią. Materiał "rozbroili" już dziennikarze "Mundo Deportivo", przekazując porcję nowych wiadomości.

Według dziennika Bayern Monachium zupełnie zmienił stanowisko i teraz już zakłada odejście Polaka, a więc swojej największej gwiazdy. Co więcej, pada konkretna kwota. Władze mistrza Niemiec mieliby się zgodzić na transfer supersnajpera do FC Barcelona za kwotę rzędu 35-40 milionów euro.

Kontrakt Lewandowskiego, którzy z Bayernem jest związany od 1 lipca 2014 roku, obowiązuje do 30 czerwca 2023 roku. Oznacza to, że jeśli "Bawarczycy" chcą zarobić na Polaku jakiekolwiek pieniądze, mają na to ostatnią szansę. W przeciwnym razie, gdyby nasz as zdecydował się odejść w przyszłym roku, opuściłby Monachium za darmo.

Według doniesień "Bilda" ta decyzja Bayernu oznacza, że przyszłość Lewandowskiego może wywrócić się do góry nogami w ciągu kilku najbliższych godzin.

W artykule padają już argumenty, według których odejście Lewandowskiego może przynieść dwie, pożądane zmiany w drużynie Juliana Nagelsmanna. Po pierwsze pozytywnie wpłynie na szatnię zespołu, a po drugie sprawi, że piłkarze, którzy dziś pozostają w cieniu największego asa zespołu, będą mogli bardziej rozbłysnąć i rozwinąć skrzydła.

Z kolei w Barcelonie pokładają w Polaku olbrzymie nadzieje. "Mundo Deportivo" podkreśla, że choć Lewandowski w tym roku będzie miał już 34 lata, to trener Xavi i cały sztab szkoleniowy "Dumy Katalonii" uważa go za jednego z najlepszych napastników na świecie. I wierzą, że pozostały mu jeszcze trzy lata gry na najwyższym poziomie.