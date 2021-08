Dziennikarze "Sport.de" postanowili zadać kibicom proste pytanie. W jakim klubie chcieliby zobaczyć w przyszłości Roberta Lewandowskiego. I co nie może dziwić, aż 61 procent odpowiedziało, że powinien zakończyć karierę w Bayernie Monachium. Jego kontrakt obowiązuje do czerwca 2023 roku, a co za tym idzie, żeby spełniło się marzenie fanów z Bawarii, "Lewy" musiałby przedłużyć swoją umowę z mistrzem Niemiec na kolejne lata.



Drugą najpopularniejszą opcją dla Lewandowskiego był transfer do Premier League, na który wskazało 14 procent kibiców biorących udział w ankiecie "Sport.de". Na trzecim miejscu wskazano transfer do LaLiga, za którym optowało 9 procent. Pokrywa się to z najczęściej wymienianymi kierunkami dla Polaka, łączonego z Realem Madryt czy Chelsea FC.



Trzeba jednak pamiętać, że to wszystko raczej zabawa, w końcu to nie kibice decydują o polityce transferowej klubów. Na pewno nie za pomocą ankiety internetowej, choć dla szefów Bayernu z całą pewnością jest to sygnał, że fani chcieliby pozostania Lewandowskiego w Monachium.



KK

Reklama