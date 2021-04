Robert Lewandowski potwierdził swoje wcześniejsze zapowiedzi w sprawie powrotu na boisko. Polak zamieścił w mediach społecznościowych nagranie wideo podpisane "Widzimy się w sobotę".

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Bayern Monachium. Robert Lewandowski pracuje nad powrotem na boisko. Wideo INTERIA.TV

Reklama

"Widzimy się w sobotę" - napisał Robert Lewandowski na Instagramie i dodał do materiału filmowego hasztag "Bundesliga" i oznaczył oficjalne konto Bayernu Monachium. To jasny sygnał ze strony "Lewego", że zapowiadany przez niego już wcześniej i mniej śmiało powrót na boisko w meczu z FSV Mainz, rzeczywiście będzie miał miejsce.

Instagram Wideo

Reklama

Wcześniej o powrocie Lewandowskiego wypowiadał się także trener mistrzów Niemiec. Hansi Flick zapowiedział, że może to mieć miejsce już w sobotę. Lewandowski urazu nabawił się w rozgrywanym pod koniec marca spotkaniu Polska - Andora. Z tego powodu opuścił kilka spotkań Bayernu, w tym kluczowy dwumecz Ligi Mistrzów z PSG.

Cztery spotkania, by wyrównać lub przebić legendarny rekord Muellera

Oznacza to, że "Lewy" będzie miał tylko cztery spotkania, by wyrównać lub przebić legendarny rekord Gerda Muellera. Niemiec zdobył 40 bramek w jednym sezonie Bundesligi - Lewandowski na razie ma na koncie 35 trafień. - Nie wiem, czy dam radę pobić rekord. Mam nadzieję, że gdy wrócę do gry, będę mógł od początku pokazać swój poziom i zdobywać bramki - skomentował snajper Bayernu.

MR