Robert Lewandowski latem 2022 roku zdecydował się na bardzo niespodziewany krok. Polak podjął bowiem duże ryzyko. Napastnik, odchodząc z Bayernu Monachium , postawił wszystko na jedną kartę. Nie ma wątpliwości, że Polak, zostając w stolicy Bawarii, postawiłby na łatwiejsze rozwiązanie. Lewandowski uznał jednak, że nie będzie w stanie rozwijać się dalej w Bayernie i musi poszukać nowego wyzwania, aby wciąż dostawać bodźce do pracy.

Od zawsze wiadomo było, że snajper marzy o grze w Hiszpanii . Wówczas mówiło się, że jego największym pragnieniem jest założenie koszulki Realu Madryt . To było niemożliwe, bo w stolicy Hiszpanii grał Karim Benzema . W związku z tym "Lewy" zdecydował się na przenosiny do Katalonii i podpisał kontrakt z FC Barceloną. Pierwsze cztery miesiące w barwach "Dumy Katalonii" były dla Lewandowskiego absolutnie fenomenalne. Wówczas Polak był wielką gwiazdą.

Robert Lewandowski pominięty. Polak bez szans na pobicie rekordu świata

Po zakończeniu mistrzostw świata w Katarze forma Lewandowskiego jednak wyraźnie osłabła. Zjazd Lewandowskiego jest bardzo widoczny. Po świetnym 2022 roku, gdy Polak walczył o Złotą Piłkę, nadszedł spektakularny zjazd. Obecnie kapitan reprezentacji Polski prezentuje się, jak cień samego siebie. Bardzo trudno jest go zakwalifikować do czołowych napastników w Europie. Już w Katalonii mają powoli Polaka dość i zastanawiają się, jak można się go pozbyć.