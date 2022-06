Robert Lewandowski podziękował za mecz z Belgią. Krótki wpis

"Lewy" mimo starań nie zdołał się wpisać tego wieczoru na listę strzelców, a nasza drużyna narodowa drugi raz przegrała z "Czerwonymi Diabłami", choć tym razem spisała się nieco lepiej, niż w pierwszym, przegranym 1-6 spotkaniu.

Robert Lewandowski podziękował za mecz z Belgią

Kapitan nie zdecydował się na to, by stanąć przed kamerami telewizyjnymi, choć części dziennikarzy udało się go "złapać" w strefie wywiadów. Po końcowym gwizdku opublikował jednak w sieciach społecznościowych krótki wpis.

- Dziękujemy za Wasze niesamowite wsparcie na Stadionie Narodowym - przekazał, dodając zdjęcie wyjściowej "11" kadry Michniewicza.

Polacy w tabeli swojej grupy dywizji "A" Ligi Narodów zajmują z dorobkiem 4 punktów trzecie miejsce. Wszystko wskazuje na to, że o pozostanie na najwyższym szczeblu będą walczyć z ostatnią póki co Walią (1 punkt).