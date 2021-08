Według doniesień Sky Sports Lewandowski jest niezadowolony z tego, że Bayern do tej pory nie chciał pozwolić mu odejść. Nie zamierza jednak robić niczego, co zepsułoby jego relacje z klubem z Monachium. Mimo to przed swoimi 35. urodzinami chciałby spróbować sił w innym klubie i poszukać nowych wyzwań.

Brytyjscy dziennikarze ustalili, że Bayern wycenił go na ponad 100 milionów funtów. Jego umowa wygasa w 2023 roku i jak do tej pory nie zaoferowano mu jej przedłużenia. Wygląda więc na to, że jeśli znajdzie się ktoś, kto będzie w stanie wyłożyć za niego taką kwotę, mistrzowie Niemiec zdecydują się sprzedać swoją gwiazdę.



Z drugiej strony sugeruje się, że tak wysoka cena ma zniechęcić potencjalnych kupców i zatrzymać Polaka do końca kontraktu. Trudno przewidzieć, jak potoczy się ta sprawa, jasnym jest jednak, że Lewandowski chciałby odejść i spróbować nowych wyzwań. Czy mu się to uda przed 35. urodzinami? Dwa lata jeszcze przed nim.



