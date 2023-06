"Przenosiny do Barcelony bez dwóch zdań były najtrudniejszym transferem w moim życiu. Nie wiedziałem co zrobi Bayern, nie wiedziałem jak zdeterminowana będzie Barcelona, nie wiedziałem czy Pini Zahavi znajdzie rozwiązanie zadowalające wszystkie strony... Nigdy tak bardzo nie przeżywałem zmiany klubu. To był naprawdę trudny okres. Z jednej strony wiedziałem, że robię dobrze, bardzo chciałem iść do Barcelony, ale kosztowało mnie to dużo stresu, nerwów" - tak Robert Lewandowski opowiadał niedawno o kulisach transferu do "Dumy Katalonii" w wywiadzie dla Interii Sport .