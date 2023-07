Po sieci krążą spekulacje na temat możliwych przenosin Roberta Lewandowskiego do Arabii Saudyjskiej. Co na to sam zainteresowany? Wygląda na to, że temat zupełnie go nie rusza. Z słów jego żony wynika, że podjął decyzję, aby całkowicie skupić się na futbolu i grze dla Barcelony. A co potem? Możliwe, że "Lewy" w pewnym momencie przerzuci część swojej uwagi na współdziałanie w biznesach zapoczątkowanych przez Annę.