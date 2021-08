"Lewy" trafiał do siatki w 35., 70. i 84. minucie, a rywale nie ukrywali po końcowym gwizdku, że na grę Polaka po prostu nie da się znaleźć sposobu. - Trudno go zatrzymać, bo inni gracze Bayernu to też świetni piłkarze, a każdy jest bardzo wszechstronny - mówił gracz "Starej Damy", Niklas Stark.

Nasz rodak przekroczył barierę trzystu goli strzelonych dla Bawarczyków, do czego potrzebował tylko 333 spotkań. Forma snajpera już na starcie sezonu może zachwycać, a on sam nie ukrywa, że czuje się wręcz znakomicie.



- Kontrolowaliśmy ten mecz i strzeliliśmy sporo goli. Ja zawsze jestem głodny, ale szczególnie pod wzgledem fizycznym czuję się bardzo dobrze - mówił Lewandowski, cytowany przez oficjalną stronę Bayernu. - Nie myślę o rekordach, skupiam się na swoich zadaniach - dodał.



Dyspozycja kapitana reprezentacji Polski to znakomita informacja przed zbliżającymi się spotkaniami eliminacji mistrzostw świata. Ekipa Paulo Sousy zmierzy się z Albanią, San Marino i Anglią.



