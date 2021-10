"Lewy" zaliczył asystę przy otwierającym wynik golu Leona Goretzki w 29. minucie. Później zmarnował jednak dogodną sytuację, a jego klub wypuścił korzystny wynik z rąk. Była to pierwsza porażka Bayernu w oficjalnym spotkaniu, odkąd klub prowadzi Julian Nagelsmann. Jednocześnie przerwana została seria dziewięciu kolejnych wygranych przy fenomenalnym bilansie bramkowym... 45-5.

Fatalne oceny Roberta Lewandowskiego

Dziennikarze "Bilda" występ Polaka ocenili na "piątkę" w sześciostopniowej skali, gdzie "szóstka" jest najsłabszą z możliwych not. "Kicker" także wystawił mu "piątkę" (w podobnej skali), co w ekipie Bayernu było najniższą z ocen, obok takiej samej dla Serge'a Gnabry'ego i Dayota Upamecano.



Nasz rodak nie trafił do siatki w drugim kolejnym meczu ligowym. Dotąd, po siedmiu kolejkach ma w dorobku siedem goli. Tyle samo na koncie zgromadził Erling Haaland (Borussia Dortmund).



TC

