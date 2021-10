Dotychczas rekordowy dla snajpera był rok 2019, kiedy to łącznie pokonywał bramkarzy 54 razy. Sztuki tej dokonał w 58 spotkaniach.

Szalony wyczyn Roberta Lewandowskiego

Trafienie w meczu z Unionem Berlin było jego 55. golem w 2021 roku. Tym razem "Lewy" do osiągnięcia tak fenomenalnego wyniku potrzebował zaledwie... 46 meczów.



To nie było jednak ostatnie słowo Polaka, bowiem w 23. minucie... trafił po raz kolejny, śrubując swój rekord do 56 bramek.



