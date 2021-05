Historia pisze się na naszych oczach! Robert Lewandowski pobił legendarny rekord Gerda Muellera, zapisując się złotymi zgłoskami w annałach Bundesligi! Polak dokonał niesamowitego wyczynu, strzelając gola w 90. minucie meczu Bayernu Monachium z Augsburgiem.

W ostatnich dniach chyba wszyscy kibice piłkarscy zadawali sobie jedno podstawowe pytanie: Czy Robert Lewandowski zdoła pobić rekord Gerda Muellera?



Polak zrównał się z ikoną niemieckiej piłki już przed tygodniem, pewnie wykorzystując rzut karny w starciu z Freiburgiem. Była to jego 40 bramka w tym sezonie Bundesligi. Przed ostatnią kolejką pozostał mu więc do postawienia ostatni krok, by zostać samodzielnym rekordzistą.



Sam "Lewy" zadeklarował w ostatnim wywiadzie na antenach Polsatu, że w meczu z Augsburgiem zrobi wszystko, by pobić poprawić osiągnięcie legendarnego Niemca i słowa dotrzymał.





Robert Lewandowski pobił rekord Gerda Muellera

Kapitana polskiej kadry chciał powstrzymać jego rodak - Rafał Gikiewicz, który strzegł dostępu do bramki gości. W 90. minucie meczu był jednak bezbronny. Lewandowski pewnie wpakował piłkę do siatki, przechodząc do historii niemieckiego futbolu.



