Robert Lewandowski pobił 64-letni rekord. Tego jeszcze nie było

FC Barcelona nie miała łatwej przeprawy przeciwko Valencii. Zespół Xaviego Hernandeza przegrywał już 1:2, ale wtedy do akcji wkroczył Robert Lewandowski .

Robert Lewandowski najstarszym piłkarzem Barcelony z ligowym hat-trickiem

Dla Lewandowskiego był to pierwszy hat-trick w La Liga. Co więcej, tym samym Polak pobił 64-letni rekord należący dotychczas do Ladislao Kubali.