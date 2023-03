Robert Lewandowski jeszcze w niedzielny wieczór grał w El Clasico, w którym FC Barcelona pokonała Real Madryt i znacznie przybliżyła się do mistrzostwa Hiszpanii. Następnego dnia 34-letni napastnik wsiadł w samolot i przyleciał do Warszawy, gdzie odbywa się zgrupowanie reprezentacji Polski przed meczami z Czechami i Albanią.

Reprezentacja Polski. Robert Lewandowski był "obrażony"?

Co zaskakujące, kapitan kadry nie wziął udziału w poniedziałkowej konferencji prasowej, chociaż zazwyczaj to on pojawiał się na spotkaniu z dziennikarzami pierwszego dnia zgrupowania. - Wyjaśnienie jest proste. Wczoraj był mecz i Robert jest w samolocie. Jeszcze nie przyleciał do Warszawy. Nie było szans, żeby tutaj teraz usiadł - tłumaczył team manager kadry, Jakub Kwiatkowski.